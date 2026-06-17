Мужчина заманил женщину в автомобиль, чтобы изнасиловать, угрожая убийством

Свидание, подарок и надежда на взаимность. А после — заднее сиденье автомобиля, пистолет, нож и наручники. Отвергнутый поклонник не смирился с отказом и решил, что принуждение — лучший способ восстановить отношения с женщиной. Он почти добился своего, но в последний момент она успела позвонить в полицию.

Как сообщает издание «People», инцидент произошел в поселении Милуоки штата Висконсин. 22-летний Анджело Либерто познакомился с 26-летней женщиной через общих друзей в сентябре прошлого года. Они сходили на несколько свиданий, после чего она отказалась от продолжения отношений. Мужчина не смирился и продолжил писать ей. Однако 29 мая девушка согласилась встретиться с ним в баре после работы и по-дружески расставить точки над «i». Либерто убедил ее сесть на заднее сиденье своего автомобиля, сказав, что приготовил подарок.

Он отъехал на безлюдную парковку, достал пистолет, а затем нож. Обвинив пассию во лжи, что она встречается с другими, приказал надеть наручники, которые лежали в машине. В какой-то удачный момент жертва сумела набрать на телефоне 911. Оператор слышал, как Анджело сказал, что отвезет пленницу в дом у озера, где изнасилует.

Полиция спасла женщину. В автомобиле Либерто нашли рулон скотча, кобуру, наручники, ножовку, таблетки для эрекции, брезент, перчатки, женское белье, смазку, презервативы, канистру с горючим, перекись водорода, лопату и монтировку.

Анджело Либерто предъявлены обвинения в похищении, незаконном лишении свободы и попытке сексуального насилия. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.