Юноша с пистолетом угнал машину у матери троих детей, чтобы навестить бабушку

Инцидент произошел в городе Орландо штата Флорида, США. 18-летний молодой человек, скрывший лицо маской, с пистолетом в руках силой отобрал машину у женщины на парковке.

Как сообщает издание Daily Mail, угоняя автомобиль, парень вежливо извинился и объяснил свой поступок необходимостью навестить бабушку. После инцидента правоохранители немедленно начали преследование. В ходе скоростной погони молодой человек потерял контроль над транспортным средством, которое врезалось в другую машину и остановилось.

Пострадавшая, мать троих детей, позже рассказала, что сначала не поверила в серьезность намерений злоумышленника и даже спросила, не шутит ли он. Потерпевшая подчеркнула, что молодой человек мог взять ее деньги, кредитные карты или другие ценности, однако проявил интерес исключительно к автомобилю. Она даже пыталась договориться, предлагая просто подвезти его до нужного места, но тот отказался и, уезжая, пообещал позже вернуть машину. Свое слово юноша не сдержал, ведь в результате аварии авто получило серьезные повреждения.

Следователи предъявили задержанному целый ряд обвинений, включая угон автомобиля с применением огнестрельного оружия, сознательное бегство от полицейских, оставление места дорожного происшествия, а также управление транспортным средством без соответствующего удостоверения.

