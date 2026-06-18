Звезда КВН погибла в Петербурге, когда ее каршеринговый автомобиль заглох

Она написала сестре сообщение: «Жду помощь». Ответ пришел через 15 минут — но сообщение осталось непрочитанным. Внезапный удар — и жизнь стендап-комика оборвалась на Кольцевой автодороге.

Как сообщает «Московский Комсомолец», трагедия случилась вечером 13 июня на КАД в Санкт-Петербурге. 37-летняя Соелма Гармаева, известная по выступлениям за команду КВН «Раисы», ехала на автомобиле каршеринга. В пути машина заглохла. Комик прижалась к отбойнику, включила аварийную сигнализацию и написала в техподдержку, где ей посоветовали оставаться на месте.

Она также отправила сообщение сестре: «Жду помощь». Через 15 минут, когда женщина вышла из машины, чтобы выставить аварийный знак, в нее на огромной скорости врезался другой автомобиль. От удара арендованную машину отбросило на несколько метров, а Соелму зажало между транспортными средствами. Смерть наступила мгновенно.

Почему водитель другого авто не заметил стоящую у обочины машину и не объехал ее — остается загадкой. Ведь КАД многополосная, и при нормальной скорости подобного столкновения можно было избежать. В салоне врезавшейся легковушки находились 42-летний водитель, 27-летняя пассажирка и шестилетний ребенок. Двое взрослых были госпитализированы. Полиция инициировала проверку.

Соелма Гармаева родилась в Иркутске, окончила политехнический университет, работала инженером на крупных стройках, включая АЭС в Турции. С 2012 года жила в Петербурге, выступала в жанре стендап.