Вахтовик зарезал фельдшера из-за места в машине

Место в кабине скорой стало поводом для убийства. Обычный вызов медиков окончился трагедией: фельдшер, пытавшийся выполнить свои обязанности, оказался жертвой чужой агрессии.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года в Иркутской области. Бригада скорой везла 55-летнего мужчину из вахтового поселка в больницу. По дороге «больной» потребовал, чтобы его пересадили из салона в кабину на пассажирское место. Фельдшер отказал. Пациент нанес 35-летнему медику удар ножом в грудь и когда карета неотложки остановилась, скрылся в пролеске у ближайшего населенного пункта.

Скорая понеслась в больницу, но уже со своим сотрудником. Пострадавший скончался на руках коллег. Преступника же задержали благодаря помощи местных жителей, устроивших настоящую облаву на вахтовика.

Следствие провело комплекс экспертиз, включая психолого-психиатрическую в Москве. Суд признал мужчину вменяемым и виновным в убийстве из хулиганских побуждений и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.