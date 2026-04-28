Пьяный водитель ударил фельдшера скорой помощи и сел на 10 суток

Ночная авария, запах алкоголя, составление протокола. Водитель, кажется, уже смирился с наказанием. Женщина-медик стала жертвой агрессии пьяного виновника ДТП. Все произошло в Красноярске на улице Шумяцкого. Нарушителя скрутили полицейские, надели наручники и доставили в отдел. За рукоприкладство ему грозит отдельное наказание.

Как рассказала интернет-газета «Newslab» со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ночью 19 апреля инспекторы ДПС приехали на улицу Шумяцкого оформлять ДТП с участием легкового автомобиля. У водителя были явные признаки опьянения. Его пригласили в служебную машину для освидетельствования, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения. Пока полицейские составляли протокол, к автомобилю подошла фельдшер скорой, чтобы уточнить состояние мужчины. В ответ автопьяница проявил агрессию и ударил женщину по лицу.

Сотрудники полиции применили физическую силу, надели на нарушителя наручники и доставили в отдел. В отношении него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии опьянения. На следующий суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. Пострадавшая фельдшер написала заявление, чтоб привлечь мужчину к ответственности за побои. Проводится проверка.

Мало того, что мужчина сел за руль нетрезвым и устроил ДТП, так еще и поднял руку на женщину, которая пыталась ему же и помочь. Десять суток ареста — только начало. За нападение на медработника ему может грозить уголовная ответственность.