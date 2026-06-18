Блогер из России купил у Криштиану Роналду Bugatti за 9 млн долларов

Футболист с мировой известностью даже не думал, что южанин из России в состоянии выложить баснословную сумму за очень крутой автомобиль. Но блогосфера — место непредсказуемых доходов и возможностей: 9 млн долларов — и автомобиль знаменитости теперь возит инфлюенсера. Правда, по дорогам какого государства — история умалчивает.

Как сообщает сетевой ресурс «Sport.Onliner», блогер из России стал обладателем Bugatti Veyron, который принадлежал Криштиану Роналду. Вместе с гиперкаром молодой человек получил подписанную футболку, мяч и фирменные часы с гравировкой. Стоит отметить, что его коллекция автомобилей Bugatti — одна из самых эксклюзивных и дорогих в мире. В автопарке футбольной звезды числятся уникальные модели этого французского бренда.

Креативщик признался, что не является футбольным фанатом. Он объяснил, что Bugatti Роналду — это не просто машина, а символ. Футболист был вынужден ответить медийщику после того, как его многомиллионная аудитория завалила португальца сообщениями. Спортсмен попросил прекратить спам и пригрозил блокировкой аккаунтов, но в итоге переговоры привели к сделке. Трендсеттер позже показал распаковку автомобиля на видео в своем канале.

Автомобиль мечты, оказывается, можно купить не только на аукционе, но и через соцсети. Главное — иметь достаточный долларовый счет, многомиллионную аудиторию и не бояться спамить легенду футбола. Хотя, справедливости ради, блогер, похоже, получил не только Bugatti, но и уникальную историю переписки с Роналду. Такое не купишь ни за какие деньги.