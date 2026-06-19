Мужчину вытащили из машины и избили ногами на глазах у жены и соседей

Замечание в адрес хамоватой компании молодых людей стоило мужчине здоровья. Но за свою жестокость хулиганам теперь придется отвечать перед законом — избиение происходило средь бела дня на глазах у всего двора.

Как сообщает сетевое издание «Фонтанка», инцидент случился вечером 18 июня у жилкомплекса «Ромашки» в районе Мурино. Компания молодых людей набросилась на местного жителя, который сделал им замечание. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как трое парней выволокли мужчину из автомобиля и начали избивать ногами на асфальте. Жена потерпевшего пыталась отогнать нападавших, а жильцы соседних домов, услышав крики, вызвали полицию.

Когда патрульный микроавтобус появился во дворе, нападавшие скрылись. Однако двоих из них задержали. Пострадавшего госпитализировали. Супруга рассказала, что её муж сделал замечание людям, которые «ведут себя как свиньи», а те набросились на него втроём. По факту случившегося проводится проверка.