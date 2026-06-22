Красноярский музыкант и его девушка разбились в ДТП с фурой на трассе

Обгон на трассе, мгновение — и удар. Mitsubishi врезалась в фуру, а затем улетела в кювет. Пострадали четыре человека. Среди них — музыкант из Красноярска. Его девушка попала в больницу с переломами ребер и повреждением легких.

Как сообщает сетевой ресурс «Newslab», ДТП произошло 18 июня на трассе около поворота на Сосновоборск. 30-летний водитель Mitsubishi пошел на обгон, потерял управление и въехал в фуру. Грузовик попытался уйти от столкновения, но задел легковой автомобиль Toyota. Mitsubishi улетела в кювет, фура съехала с дороги.

Пострадали четыре человека. Водитель Mitsubishi и трое его пассажиров обратились к медикам. Среди пострадавших оказался красноярский музыкант Дамир Файзуллин, выступающий под псевдонимом Слинер. Он получил сотрясение головного мозга, ушибы и дисторсию шейного отдела позвоночника.

Наиболее серьезные травмы — у его девушки, сидевшей на заднем сиденье: переломы трех ребер и грудины, повреждение легких. Она была госпитализирована. Водитель иномарки и еще один пассажир также пострадали, но лечиться будут амбулаторно.