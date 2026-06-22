Tesla на автопилоте протаранила дом, погибла женщина

Электромобиль Tesla на полной скорости вылетел с дороги и протаранил дом. Женщина, находившаяся внутри, погибла. Водитель настаивает, что не управлял автомобилем — все сделала автоматика.

ДТП произошло 20 июня в американском штате Техас. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на офис шерифа округа Харрис. Автомобиль Tesla Model 3 под управлением мужчины на большой скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом.

Находившаяся внутри здания женщина была доставлена в больницу на вертолете, но спасти ее не удалось. Водитель заявил, что в момент аварии в машине был включен автопилот. Признаков опьянения у него обнаружено не было. Расследование продолжается, обвинений пока не предъявлено.

Это не первый подобный случай. Недавно в Редмонде Tesla въехала в гараж жилого дома, и водитель также сослался на некорректную работу системы автопилотирования. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало проверку в отношении 2,88 млн автомобилей Tesla из-за возможных сбоев.

Вопрос о безопасности «детища» компании Илона Маска остается открытым, а расследование — единственный путь к истине и, возможно, безопасности эксплуатации.