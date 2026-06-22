Женщина с ребенком приехала помочь другу, и ее раздавил грузовик

Она хотела выручить товарища, у которого лопнуло колесо. Взяла «запаску», посадила в машину четырехлетнего сына и поехала на трассу. Через несколько минут ее жизнь оборвалась, а ребенок и друг оказались в больнице.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области, трагедия произошла на 145-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. У кроссовера BMW X7 в пути лопнуло колесо. Водитель остановился на обочине и позвал на помощь знакомую, попросив привезти «запаску».

39-летняя женщина приехала на Mazda вместе со своим четырехлетним сыном. Она припарковалась рядом с BMW, и все трое стояли на обочине, когда 52-летний водитель грузовика Mercedes с полуприцепом отвлекся от управления. Он совершил наезд на стоящие автомобили.

В результате аварии постадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Ее малыш и товарищ из иномарки были госпитализированы с тяжелыми травмами. Обстоятельства, которые привели к столь нелепому ДТП, предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.