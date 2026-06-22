Подросток на питбайке получил 100% ожогов тела в ДТП под Новгородом

Остается лишь надеяться на чудо и профессионализм петербургских медиков — только они могут спасти 17-летнего парня, получившего почти стопроцентные ожоги тела. Врачи Педиатрического университета делают все возможное для парня и его пострадавшей подруги.

Врачи Санкт-Петербурга борются за жизнь водителя и его пассажирки

Как сообщает «Mash на Мойке», страшное ДТП произошло в Новгородской области, в районе деревни Буреги. 17-летний водитель питбайка вместе с 16-летней пассажиркой выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. От удара двухколесный транспорт взорвался. Оба подростка получили тяжелые ожоги.

Юношу сначала доставили в Старорусскую ЦРБ, а затем экстренно перевели в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Он находится в реанимации с ожогами III и IV степени почти на всей поверхности тела, а также с открытой черепно-мозговой травмой и переломо-вывихом бедра. Состояние пострадавшего остается крайне тяжелым, однако врачи сохраняют осторожный оптимизм. Его пассажирка также получила серьезные травмы, но ее состояние не уточняется.

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП. Ведомство оценит качество дорожного покрытия на месте аварии и обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему.