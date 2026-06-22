Подросток на мотоцикле врезался в иномарку и остался без ноги

Ночная поездка на кроссовом мотоцикле без «прав» обернулись реанимацией. Теперь подросткам нужны не новые впечатления, а помощь врачей. А родителям — ответы на вопросы. Один из пострадавших получил травматическую ампутацию голени.

В Ессентуках 16-летний водитель не уступил дорогу

Как сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края, ДТП произошло 21 июня около 22:20 в городе Ессентуки. 16-летний водитель кроссового мотоцикла, не имея «прав», на перекрестке неравнозначных дорог не уступил автомобилю Volvo под управлением 34-летнего местного жителя. Произошло столкновение.

В результате аварии тяжелые травмы получили сам несовершеннолетний водитель, которому пришлось отнять ногу, и его 16-летняя пассажирка. Оба подростка находятся в реанимационном отделении больницы Ессентуков.

Установлено, что мотоцикл был приобретен подростком самостоятельно, родители даже не знали об этом. Детальные обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.