19-летний водитель ВАЗ-2107, убивший двух школьниц, арестован

Что несовершеннолетние школьницы делали в набитой битком «семерке» с 19-летним водителем из Кыргызстана? В этом деле вопросов пока больше, чем ответов. Суд решил, что виновный в смертельной аварии иностранец может скрыться от правосудия, и отправил его в СИЗО.

Как сообщает сетевой ресурс «Newslab», смертельное ДТП произошло 17 июня на выезде из Березовки Красноярского края. 19-летний водитель ВАЗ-2107 пошел на обгон попутной машины, но на встречной полосе врезался в КАМАЗ с полуприцепом. От удара легковушка съехала в кювет.

В салоне находились семь человек. Две девушки, 16 и 15 лет, сидели на коленях друг у друга и не были пристегнуты. Удар пришелся именно на ту часть салона, где находились школьницы. Старшая из них скончалась на месте, младшая умерла в больнице через два дня.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Суд заключил его под стражу на два месяца, поскольку он является гражданином Кыргызстана, не имеет постоянной регистрации в России и официальной работы. Срок его пребывания в РФ истекает 22 августа.