Пьяная женщина устроила погоню и врезалась в патрульную машину

Короткая поездка по городу обернулась погоней, штрафами и уголовным делом. Женщина в состоянии опьянения создавала аварийные ситуации и в итоге столкнулась с патрульным автомобилем.

Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, инцидент произошел 23 июня во Владикавказе. Водитель не остановилась по требованию сотрудников ДПС и попыталась скрыться. В течение нескольких минут она на высокой скорости мчалась по городу, проезжала на запрещающий сигнал светофора и опасно маневрировала, создавая для других участников дорожного движения аварийные угрозы. Преследование закончилось столкновением с патрульной машиной, в котором никто из людей серьезно не пострадал.

Задержанная находилась за рулем с явными признаками опьянения и без водительского удостоверения. Как выяснилось, дама уже привлекалась правоохранителями за подобные выходки.

Ее поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело за повторное нетрезвое вождение. Также составлены административные протоколы за отказ от освидетельствования, управление без «прав», неповиновение полиции и четыре — за проезд на красный свет.