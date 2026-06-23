Дорожный спор обернулся поджогом Mercedes-Benz за 26,5 млн

Обычная дорожная ссора переросла в преступление. Водитель, не сдержавший гнев, под покровом ночи спалил Mercedes-Benz обидчика. Понимал ли он на тот момент, что уничтожает очень дорогое авто — история умалчивает.

Как сообщает сетевая редакция «5 канал», ЧП произошло в 2025 году во Владимире. Поводом для конфликта стала дорожная ссора между двумя водителями, которая случилась 16 июля на трассе Гусь-Хрустальный — Владимир. По версии следствия, 45-летний житель Рязани, не сумев справиться с эмоциями, решил отомстить оппоненту.

Ночью 19 июня он приехал к месту, где был припаркован внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63. Мужчина разбил стекло водительской двери, залил салон бензином, облил капот горючей жидкостью и поджег автомобиль. Стоимость внедорожника оценивается в 26,5 миллиона рублей.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит наказание за умышленное повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений. Приговор пока не вынесен.