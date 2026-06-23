Пьяный водитель Toyota сбил мотоциклиста под наркотиками, обоим грозит срок

Встретились как-то два водителя — один под градусом, а второй — под наркотиками. Их столкновение на перекрестке закончилось тяжелыми травмами и уголовным делом.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, ДТП произошло ночью 28 апреля в Сузуне. 43-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке не пропустил мотоцикл JHL MX300 под управлением байкера, который на момент аварии был под воздействием наркотиков. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы.

Водитель Toyota скрылся с места аварии, но позже полностью признал свою вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 264 УК РФ. Дело передано в Сузунский районный суд. Мотоциклист также не остался без наказания. Он осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторную езду в нетрезвом виде. Ему назначено 200 часов обязательных работ и лишение «прав» на два года, а мотоцикл конфискован.