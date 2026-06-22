Сбежал, подлец: почему россияне стали чаще покидать место ДТП

В России опубликована статистика, которая подтверждает рост числа случаев, когда водитель покидает место аварии. Не секрет, что санкции за подобное поведение суровы вплоть до лишения «прав», однако многих это, увы, не останавливает. Важен и региональный фактор: наибольшее число автовладельцев, сбежавших с места ДТП наблюдается в Нижегородской и Челябинской областях, в Приморье и в Москве. Почему так происходит, кто в действительности виноват и чем грозит подобный тренд — на портале «АвтоВзгляд».

Кажется, что каждый отечественный водитель знает: покинул место аварии — лишился «прав». Однако с начала года, согласно статистике ГАИ, рост числа уехавших составляет 7%. Это большая цифра, которая уже может быть трендом: все больше и больше автомобилистов и мотоциклистов не оформляет столкновение, уезжая с места аварии и подвергая свое водительское удостоверение феноменальному риску.

Ведь лишат на ровном, казалось бы, месте! Потом сдавай экзамен, который стал сложнее, получай справки, доказывай снова, что достоин оказаться за «баранкой». Так почему же уезжают? Видится, что причин сразу несколько.

Во-первых, у нас наблюдается массовый рост поголовья мотоциклистов: продажи двухколесной техники растут двузначными цифрами процентов, многие получают категорию «А», пересаживаются на более дешевый, экономичный и мобильный, как бы странно это не звучало, транспорт. При этом не все новоявленные байкеры знают, что упал — это тоже авария, надо оформлять. Многие, увы, просто уезжают, а потом разгребают проблемы. Незнание не освобождает от ответственности, а сев за новое для себя ТС, следует внимательно изучить особенности взаимодействия с ним и с дорогой.

Во-вторых, у нас почему-то считают, что контакт с чужой машиной во дворе — это мелочи. Можно уехать и никто не узнает. Спешим расстроить: найти аварийщика по камерам, сегодня — плевое дело. А дальше опять же лишение «прав». Случилась беда, особенно ночью, следует, как минимум, оставить записку под стеклом и мгновенно реагировать, когда потерпевший вышел на связь.

Подчеркну, не когда удобно, а мгновенно: не осознающие тяжести последствий, некоторые начинают подстраивать потерпевшего под свой график, диктовать условия. Ему же, потерпевшему, достаточно просто вызвать ГАИ, чтобы лишить виновника в/у на год-полтора и даже отправить «размышлять» на 15 суток. Достаточный довод, чтобы одуматься вовремя? Хотя в подобной ситуации оптимальный вариант — вызов ГИБДД, как бы и куда бы вы не торопились.

Третий пункт — тоже не поверхности: оттягивание введения контроля наличия у автовладельцев полисов ОСАГО с помощью дорожный камер привело к наличию несметного числа незастрахованных ТС на дорогах. Логика некоторых «рулевых», услышанная лично: да мне проще пару раз в год заплатить штраф, чем покупать «автогражданку»! Как думаете, останется такой «водятел» на месте ДТП или постарается удрать? Будет ли оформлять? Согласится ли пойти на суд или выплатить компенсацию в досудебном порядке и в полном объеме? Видится, что вряд ли.

Заметьте, география зафиксированных случаев — Москва, где много камер и, как следствие, фиксации тех самых побегов; Приморье, где самые большие проблемы с ОСАГО и, что неожиданно, две области — Нижегородская и Челябинская, где так же высок уровень камер фото- и видеофиксации.

На Кавказе и в проблемном дорогами и системой фиксации нарушений Новосибирске ситуация, утверждают эксперты, еще хуже — просто в статистику не попадает. Если честно посчитать, цифры окажутся куда страшнее.

Поэтому каждому, кто выезжает на дорогу, следует держать в голове простую истину: рядом точно есть водитель, чья ответственность не застрахована. Пожалуйста, будьте аккуратнее и воспользуйтесь древним шоферским правилом: дайте дураку дорогу.