Мужчина разбил три авто и угрожал сжечь квартиру возлюбленной в Петербурге

Ночь в Кудрово превратилась в кошмар для местных жителей. Романтический порыв агрессивного мужчины обернулся порчей имущества и разбирательствами с полицией. Теперь ему придется отвечать не только перед законом, но и владельцами разбитых им автомобилей.

Как сообщает «Mash на Мойке», инцидент произошел в ночь на 23 июня в Кудрово. 39-летний мужчина пришел к дому своей возлюбленной и начал настойчиво добиваться встречи. Соседи слышали, как он громко кричал: «Ви-и-и-ка!» и угрожал сжечь квартиру подруги, а также «завалить» некоего соперника.

Не добившись успеха, дебошир переключился на имущество: повредил лифт, почтовые ящики и три припаркованные у подъезда машины. Во время погрома нарушитель спокойствия размахивал пистолетом. Под утро хулигана задержала полиция. По факту происшествия проводится проверка.