Фургон врезался в Mercedes и насмерть сбил его водителя

Иномарка остановилась на «аварийке» на автобусной полосе, водитель вышел из машины и через мгновение попал под колёса фургона. Удар оказался смертельным.

Как сообщает telegram-канал агентства городских новостей «Москва», смертельное ДТП произошло утром 23 июня на внешней стороне 39-го километра МКАД. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как Mercedes стоит на автобусной полосе с включенной аварийной сигнализацией. Через некоторое время в него на полном ходу врезается фургон Hyundai и сбивает водителя, который находился рядом со своей машиной. В результате аварии человек погиб.

По факту случившегося начата проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратурой. Следователям предстоит выяснить, по какой причине на выделенной полосе остановился Mercedes и почему водитель грузовика не заметил стоящий автомобиль и не затормозил.