Пьяный отец без «прав» устроил массовое ДТП с детьми в машине в Екатеринбурге

Пьяный отец, севший за руль с детьми, едва не убил свою семью: сначала врезался в «Газель», а затем его отбросило на три припаркованные иномарки. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, ДТП произошло 23 июня около 11:50 на улице Строителей в Екатеринбурге. 31-летний водитель Nissan, не имеющий действующего удостоверения, не выдержал дистанцию и врезался в ехавшую перед ним «Газель». От удара его машину отбросило на припаркованные BMW, Chevrolet и Toyota.

В салоне Nissan находились жена водителя и двое детей: годовалый малыш и трехлетний мальчик. Дети были в удерживающих устройствах, что спасло их от серьезных травм. Старшего ребенка доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой с ушибами.

Медицинское освидетельствование показало у водителя 0,500 мг/л алкоголя. Его жена утверждает, что не знала о его состоянии. Также выяснилось, что на машине были установлены зимние шины. Транспортное средство отправлено на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.