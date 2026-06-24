Известный каскадер снова попал в ДТП, его желтая Ferrari вылетела на бордюр

Он снова разбил дорогой суперкар. Российский блогер и каскадер Евгений Чеботарев на желтой Ferrari F8 Tributo Spider попал в жесткое ДТП в Ростове-на-Дону.

Как сообщает telegram-канал «SHOT», авария произошла ночью 24 июня на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону. Евгений Чеботарев двигался на желтой Ferrari F8 Tributo Spider. Навстречу ему выехала легковушка, и каскадер вылетел на бордюр. В результате ДТП у спортивного автомобиля вырвало заднее колесо. К счастью, никто из людей не пострадал.

Желтый Ferrari ждет ремонт. Но это не первый инцидент с участием блогера. В октябре прошлого года Чеботарев разбил свой McLaren на дороге, утверждая, что его занесло в отбойник на мокрой трассе.