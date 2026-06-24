Подросток наглотался бензина, пытаясь слить его из мопеда

Он хотел слить бензин из бака мопеда и решил сделать это по-старинке — через шланг, ртом. Такой способ перекачки топлива едва не стоил 16-летнему мальчику жизни — он попал в реанимацию.

Как сообщает сетевой ресурс «Primpress», инцидент произошел в Находке. Ночью 16-летний школьник вернулся из гаража, где чинил мопед, и пожаловался родителям на плохое самочувствие. Через три с половиной часа его доставили в больницу с сильным отравлением. Выяснилось, что подросток пытался слить бензин из бака с помощью шланга, используя метод «отсоса» — создавая отрицательное давление ртом. В результате он наглотался топлива.

Состояние юноши удалось стабилизировать, его перевели из реанимации в стационар. Однако сохраняется угроза развития осложнений, включая пневмонию и дыхательную недостаточность. Сейчас ему проводят детоксикационную терапию. Но теперь его здоровье нестабильно из-за опасных последствий.