Велосипедист погиб под колесами легковушки на Варшавском шоссе в Москве

Поездка на арендованном электровелосипеде стала последней для жителя столицы. Водитель Hyundai не справился с ситуацией на дороге. Столкновение оказалось фатальным.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ДТП произошло 24 июня на юге Москвы, на Варшавском шоссе. Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на человека, пересекавшего проезжую часть на арендованном электровелосипеде. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

На месте работали сотрудники ДПС и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются. Остается надеяться, что расследование установит точные причины трагедии. Но уже ясно одно: пересекать на двухколесном транспорте одну из самых оживленных автомагистралей столицы — опасно для жизни.