Фургон задним ходом дважды переехал 80-летнюю пенсионерку

Леденящие душу кадры видео показали башкирские каналы: старушка, которая вышла на прогулку с лыжными палками, чтобы поддержать здоровье, оказалась под колесами грузовика. Водитель не заметил ее и переехал дважды. Спасти пенсионерку не удалось.

Как сообщает местная Госавтоинспекция, трагедия произошла во дворе жилого дома в Уфе. Водитель грузового автомобиля двигался задним ходом и не заметил 80-летнюю женщину, которая шла по двору, занимаясь скандинавской ходьбой. В узком дворовом проезде он совершил наезд, а затем его машина еще раз проехалась по лежащей на асфальте пенсионерке. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

За рулем фургона находился 39-летний мужчина. Ни он, ни его пассажирка не увидели пешеходку во время маневра. Родные погибшей рассказали, что бабушка была глубоко верующим, добрым и отзывчивым человеком. И очень любила жизнь, которая так нелепо оборвалась из-за чужой невнимательности.

Увы, но часто именно в жилой зоне происходят случаи наезда автотранспорта на людей.

Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал историю, как в Петербурге нетрезвый пенсионер за рулем иномарки сбил ребенка на детской площадке.