Машина вылетела на тротуар, сбила пешеходов и врезалась в здание

Пешеходы ждали зеленого сигнала, но опасность пришла с той стороны, откуда ее не ждали. Водитель теперь борется за жизнь, а один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Как такое могло случиться? Ответы даст следствие.

Как сообщает сетевое издание «Фонтанка», ДТП случилось 18 июня около 13:30 у дома №13 по Боткинской улице в Петербурге. На кадрах, опубликованных изданием, видно, как кроссовер неожиданно выезжает на тротуар, где находятся пешеходы, и врезается в здание.

По данным ГУ МВД по городу и области, пострадали двое мужчин 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй отделался легкими травмами. Водитель автомобиля доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, его личность устанавливается. Обстоятельства происшествия взяты на контроль прокуратурой.

Буквально на днях портал «АвтоВзгляд» рассказывал о похожем случае в Новокузнецке, когда после столкновения машин на оживленной трассе одна из них несколько раз перевернулась и вылетела на тротуар, где в тот момент шел молодой человек.