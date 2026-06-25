Школьник на велосипеде угодил под колеса иномарки

Безопасность юных участников движения напрямую зависит от контроля взрослых и строгого соблюдения ПДД — даже секунда невнимательности может стоить здоровья ребенка. Очередной летний день обернулся травмами для юного велосипедиста в Советском районе Волгограда.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент случился 24 июня в дневное время. Около полудня напротив дома № 86 на улице Электролесовской 44-летняя автомобилистка, управлявшая Jetour Dasheng, совершила наезд на девятилетнего мальчика.

Ребенок в этот момент передвигался на двухколесном транспорте и пытался пересечь дорогу. Хотя пешеходный переход находился в зоне видимости, всего в нескольких десятках метров, юный велосипедист пренебрег правилами. Водитель иномарки не успела среагировать на внезапно появившегося велосипедиста, и произошло столкновение. От удара мальчик упал на асфальт, получив травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место врачи оказали ребенку первую помощь и доставили его в ближайший стационар для дальнейшего обследования и лечения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали происшествия, опрашивают свидетелей и проверяют техническое состояние автомобиля. Особое внимание правоохранители уделят вопросу, почему ребенок оказался на проезжей части в неположенном месте, и была ли возможность у автомобилистки избежать наезда. Этот случай в очередной раз поднимает проблему детского травматизма на дорогах в летний каникулярный период.