Подростки с муляжом пистолета завладели автомобилем и похитили трех человек

Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану, правоохранители задержали двух несовершеннолетних жителей Каспийска. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они подозреваются в совершении целой серии особо тяжких деяний против личности и собственности.

По данным следствия, подростки, действуя по предварительному сговору, остановили на улице троих местных жителей. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники принудили жертв сесть в автомобиль и вывезли их в безлюдное место. Там они жестоко избили потерпевших, после чего отобрали у них мобильные телефоны и деньги. Затем налетчики перевезли своих жертв в другой район города, высадили из машины и сбежали.

Эта криминальная история невольно вызывает в памяти лихие 90-е годы прошлого века, когда угоны и похищения людей с целью грабежа были неотъемлемой частью уличной жизни многих российских городов. Похоже, современные подростки решили реанимировать методы той темной эпохи, забыв о видеокамерах и оперативности полиции. Однако их дерзкий план провалился — сейчас в отношении несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения возбуждено дело по статье о похищении группы лиц с применением насилия. Им грозит серьезное наказание, которое может поставить крест на их будущем.