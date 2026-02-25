Мужчина зарубил топором отца за отказ взять на себя вину в ДТП

Утром 23 февраля в селе Кулунда Алтайского края 40-летний местный житель на своем автомобиле насмерть сбил 63-летнюю женщину. При этом мужчина даже не попытался помочь несчастной, не вызвал скорую, сразу же скрывшись с места трагедии.

После этого, как сообщает «Фонтанка», нарушитель поехал к своему отцу и потребовал, чтобы тот взял вину за ДТП на себя. Однако папа отказался покрывать сына. Разгневанный злоумышленник схватил топор и набросился на пожилого человека. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, следователи возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». На данный момент обвиняемого поместили в изолятор временного содержания.

