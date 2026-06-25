Школьник угнал отцовскую машину и устроил погром на дороге

В Курганской области юный угонщик без «прав» устроил настоящий хаос на дороге, превратив обычную поездку в цепь разрушений. Школьник не спросил разрешения у родителей, схватил ключи от семейного авто и отправился в рискованный вояж. Но то, чем обернулась эта дерзкая выходка — никто не ожидал.

Как рассказывает telegram-канал «BAZA», 16-летний подросток, оставшись без присмотра старших, решил испытать судьбу и покататься на родительской машине. Взяв ключи без спроса, юноша сел за руль и отправился в путь, однако навыков вождения у несовершеннолетнего явно не было.

Первым препятствием на пути горе-гонщика стал дорожный столб, в который он врезался. От удара автомобиль отбросило, и он врезался в фургон. От мощного столкновения грузовое транспортное средство по инерции налетело на опору линии электропередачи, повалив ее аккурат на трубопровод уличного газопровода. Основательно погнутая, газовая труба создала потенциальную угрозу утечки.

К счастью, сам виновник ДТП остался жив и не пострадал, однако его родителям придется ответить за ребяческую беспечность. В отношении отца и матери возбуждены дела об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь семье предстоит не только оплатить штрафы, но и возместить ущерб за поврежденные коммуникации и ремонт коммерческого грузовика. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося и напоминают автовладельцам о необходимости хранить ключи в недоступных для детей местах.