Подросток на велосипеде ради забавы сбил 86-летнюю старушку

Прогулка по тротуару едва не стала смертельной для пожилой жительницы Челябинской области. Подросток на велосипеде вместо того, чтобы объехать идущую впереди старушку, сознательно врезался в нее.

Вопиющий случай произошел в одном из городов Челябинской области. 17-летний юноша, катаясь на велосипеде, увидел идущую впереди по пешеходной дорожке 86-летнюю женщину. Расстояние позволяло легко объехать медленно передвигавшуюся бабушку, однако молодой человек выбрал иное решение — он специально направил свой транспорт прямо на пожилого человека, совершив преднамеренный наезд.

Удар оказался серьезным: старушка рухнула на асфальт, получив тяжелые травмы головы. Очевидцы вызвали скорую, и ее срочно госпитализировали в травматологический пункт. Однако в медучреждении произошел новый неожиданный поворот. Туда оперативно прибыл отец несовершеннолетнего велосипедиста, оказавшийся сотрудником полиции. Мужчина в форме не стал выяснять обстоятельства случившегося и узнавать о состоянии пострадавшей, а просто забрал своего сына из больницы, проигнорировав сам факт происшествия.

Родственники пожилой женщины потрясены таким поведением: ни юный хулиган, ни его отец-полицейский до сих пор не извинились и даже не поинтересовались здоровьем пострадавшей. Семья бабушки уже направила официальное обращение в прокуратуру с требованием провести тщательное расследование. Правоохранителям предстоит дать оценку как действиям несовершеннолетнего, совершившего наезд, так и поведению его отца, который попытался замять инцидент, используя свое служебное положение.

Хулиганство, прикрытое отцовскими погонами, не перестает быть преступлением — безнаказанность рождает вседозволенность, но справедливость рано или поздно восстановит баланс даже в самых вопиющих случаях.