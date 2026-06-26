Пьяный отец за рулем LADA Granta чуть не угробил сына-подростка

Вечером в четверг, 25 июня, в Миассе (Челябинская область) на улице Пушкина LADA Granta вылетела с дороги, снесла забор и упала в реку. В результате инцидента пострадал 14-летний пассажир.

Как сообщает местная Госавтоинспекция, водитель 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на изгибе дороги потерял управление отечественной легковушкой: выехал за пределы проезжей части, снес металлическое ограждение и оказался вместе с машиной в реке.

В результате аварии травмы получили и водитель, и его пассажир — 14-летний сын. К счастью, мальчик сильно не пострадал: ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства этого ДТП.

Алкоголь резко снижает реакцию и искажает восприятие дорожной обстановки. Сев пьяным за руль, водитель проявил полную безответственность, подверг опасности и свою жизнь, и жизнь своего сына. Хорошо, что в этот раз все остались живы.