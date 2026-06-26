Автомобиль комитета по транспорту прокатил велосипедиста на капоте и скрылся

В Северной столице произошло ДТП с оттенком абсурда: ведомственная машина, призванная следить за порядком на дорогах, сама грубо нарушила правила. Ответственная организация поспешила откреститься от лихого водителя и пообещала уволить его с «волчьим билетом».

Как сообщает max-канал «Экстренный вызов», шокирующий инцидент произошел в центре города на глазах у изумленных прохожих. Автомобиль, принадлежащий подрядчику городского комитета по транспорту, совершил наезд на молодого велосипедиста. Мало того, что водитель сбил человека, он продолжил движение с несчастным на капоте, протащив его несколько десятков метров. Когда пострадавший рухнул на тротуар, злополучное авто спешно покинуло место происшествия.

Позже в самом комитете по транспорту пояснили: машина не находится в их прямом подчинении, а принадлежит подрядной организации — «Городскому центру управления парковками». Ведомство поспешило дистанцироваться от случившегося, заявив, что водитель уже отстранен от выполнения обязанностей и в ближайшее время последует его увольнение за грубейшее нарушение трудовой дисциплины. Кроме того, как обещают чиновники, руководство подрядчика будет привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

Сам пострадавший велосипедист, к счастью, получил медицинскую помощь, а правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства этой резонансной истории.