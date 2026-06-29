12-летний школьник опрокинулся в кювет, удирая от ДПС на отцовском мотоцикле

В селе Брагино местный полицейский патруль стал участником необычной погони: от них на мотоцикле удирал 12-летний мальчик. Юный гонщик не внял требованиям остановиться и закончил свой дерзкий заезд в придорожном кювете.

Как сообщает Госавтоинспекция Красноярского края, инцидент произошел днем 28 июня в Курагинском районе. Сотрудники ДПС обратили внимание на мотоцикл ИЖ Юпитер-5, движущийся по селу Брагино. Подав сигнал об остановке, полицейские потребовали от водителя прекратить движение, однако вместо подчинения он резко увеличил скорость и попытался уйти от преследования. Гонка продлилась недолго: не справившись с управлением на повороте, мотоциклист вылетел в правый кювет, где его транспортное средство опрокинулось.

За рулем байка оказался 12-летний школьник, у которого не было ни «прав», ни защитной экипировки, включая мотошлем. При падении ребенок получил травмы, которые потребовали медицинской помощи. Как пояснил сам нарушитель, мотоцикл в неисправном состоянии приобрел его отец этой весной, и они вместе восстанавливали технику. Папа сам обучал сына езде, очевидно, забыв о возрасте и законе. В день происшествия, пока родителей не было дома, мальчик решил самостоятельно прокатиться по селу.

Теперь отцу юного мотоциклиста грозит серьезная административная ответственность: за передачу управления лицу без «прав» и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы в отношении подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.