Пьяный водитель решил скрыться от ДПС, ему прострелили колеса

Ночной Петербург превратился в сцену для боевика: полицейские гнались за водителем, который словно забыл о тормозах. Нарушитель игнорировал все требования, летел на красный и едва не сбивал пешеходов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел минувшей ночью на Октябрьской набережной Северной столицы. Экипаж ДПС заметил легковушку, водитель которой вел себя крайне подозрительно. Когда инспекторы потребовали остановиться, мужчина резко нажал на газ и рванул с места, игнорируя законные требования. Началось преследование, во время которого лихач творил на дороге настоящий хаос: проезжал на красный свет, подрезал другие машины и создавал смертельную угрозу для всех участников движения.

Поняв, что уговоры не действуют, полицейские применили табельное оружие. Сначала прозвучал предупредительный выстрел в воздух, но беглец не сбавил скорости. Тогда стражи порядка сделали несколько прицельных выстрелов по колесам иномарки. Только после этого авто остановилось на территории Кудрово. Однако водитель не сдался — он выскочил из машины и попытался скрыться бегом, но уже буквально через несколько минут его задержали.

Как выяснилось, за рулем находился ранее неоднократно судимый местный житель. По всем признакам он был сильно пьян, однако от медицинского освидетельствования категорически отказался. Теперь против него составлено пять административных протоколов, а злополучный автомобиль отправлен на спецстоянку. Правоохранителям предстоит выяснить, что толкнуло нарушителя на столь отчаянный побег и какие еще эпизоды могут всплыть в его «послужном списке».