Девушка-таксистка избила мужчину за попытку спустить ей колесо

Ссора на столичной заправке превратилась в зрелищный бой без правил: молодая таксистка в одиночку разобралась с мужчиной. Он не ожидал, что хрупкая, на первый взгляд, автомобилистка даст такой отпор.

Как стало известно из сообщений очевидцев и публикаций в столичных пабликах, инцидент произошел на одной из автозаправочных станций города. Конфликт вспыхнул из-за места в очереди: мужчина, ожидавший заправки, решил высказать претензии девушке за рулем такси. Словесная перепалка быстро переросла в угрозы: оппонент заявил, что проучит наглую автомобилистку, и попытался спустить колесо ее машины. Однако его план провалился в тот момент, когда девушка, заметив это, выскочила из салона и с ходу начала наносить удары обидчику.

Мужчина явно не ожидал такого напора. Вместо того чтобы дать сдачи, он начал пятиться назад. Но та продолжала избиение до тех пор, пока не услышала просьбы прекратить. После этого представительница слабого пола спокойно села за руль и покинула место происшествия, оставив своего оппонента в шоке от произошедшего. Очевидцы отмечают, что молодой человек получил серьезный урок: не стоит недооценивать внешний вид и пытаться решать конфликты хулиганскими методами.