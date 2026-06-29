Водители устроили драку с перцовым баллончиком из-за очереди на автомойке

Утро на автомойке в Ростове-на-Дону превратилось выдалось нетривиальным. Два автомобилиста не поделили место в боксе самообслуживания и принялись выяснять отношения с помощью кулаков и средства самозащиты. Видео схватки разлетелось по соцсетям, а главный вопрос — кто же в итоге первым помыл машину — так и остался без ответа.

Как сообщает сетевое издание «DonDay», резонансный инцидент произошел 29 июня на площади Страны Советов у бокса автомойки самообслуживания. Двое мужчин не смогли мирно договориться об очередности заезда, и словесная перепалка переросла в рукоприкладство. На кадрах, которые сняли другие водители, видно, как один из участников активно атакует оппонента, но, видимо, силы были неравны. Тогда мужчина, которому доставалось от нападавшего, применил свое «секретное оружие» — перцовый баллончик. Он распылил содержимое прямо в лицо противнику, мгновенно остановив атаку.

Неравный бой привлек внимание случайных прохожих, которые попытались разнять борцов, но все попытки оказались тщетными до момента применения средства самозащиты. Что именно стало последней каплей, спровоцировавшей драку, пока остается загадкой. Предположительно, мужчины не смогли поделить очередь в моечный бокс, но не исключены и старые личные счеты.

Полиции предстоит выяснить все детали инцидента и дать правовую оценку действиям обоих участников, особенно в части использования перцового баллончика, которое может быть квалифицировано как превышение допустимой самообороны. Едва ли кто-то из них смог спокойно помыть свою машину после такой разборки.