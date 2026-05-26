Мужчина лишился двух зубов из-за места на парковке

Нежелание идти на уступки и острая реакция на отказ — вот из-за чего на самом деле один мужчина лишился двух зубов. В центре Улан-Удэ водитель, которому не уступили парковочное место, решил восстановить справедливость по-своему.

Как рассказывает сетевое издание «Газета номер один», инцидент произошел в сентябре прошлого года на стоянке между торговым центром «Сибирь» и гостиницей «Бурятия». Подсудимый присмотрел место для парковки, но в это время туда начал заезжать другой автомобиль. Пассажир той иномарки развел руками — жест, который агрессор счел оскорбительным.

Он бросил свою машину, подбежал к оппоненту, вытащил его из салона и ударил несколько раз, выбив ему два зуба. Когда пострадавший обратился за помощью, врачи зафиксировали неполный вывих одного зуба и полный вывих другого, разрыв слизистой и гематому. Утрата трудоспособности оценена в 5%, что классифицируется как легкий вред здоровью.

В суде нападавший вину признал, но пытался доказать, что это была не хулиганская драка, а реакция на провокацию. Судья счел повод «малозначительным», а действия — грубым нарушением общественного порядка. Ходатайство о примирении сторон отклонили. Мужчине назначено наказание — 240 часов обязательных работ.

История в Улан-Удэ — лишь один из тысяч эпизодов, которыми пестрят ленты происшествий. Хамство и агрессия на дорогах давно стали нормой, а расплата за них порой чрезмерно жестока. Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Липецкой области пешеход застрелил водителя из ружья за парковку на тротуаре.