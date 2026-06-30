На систему продажи бензина по госномерам и дням недели перешли орловские АЗС

В Орле решили бороться с нехваткой топлива по-советски: теперь бензин будут выдавать по расписанию. Как в старые добрые времена, когда доступ к дефициту определяла последняя цифра на номерном знаке.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в регионе вводится новая система распределения топлива на заправках. Отныне бензин будут отпускать по последней цифре государственного номера автомобиля. В субботу заправиться смогут владельцы машин с номерами, оканчивающимися на 0 и 1. В воскресенье — с 2 и 3. Остальные дни недели также будут поделены по этому принципу.

Губернатор Андрей Клычков заявил, что лимит топлива на одну машину увеличен до 50 литров. Нововведение призвано упорядочить отпуск бензина в условиях повышенного спроса и предотвратить ажиотаж. Местные жители уже окрестили систему «бензиновым календарем», вспоминая практику талонов на дефицитные товары в советское время.