Симптом социального взрыва: когда нехватка бензина на АЗС действительно станет проблемой

Топливная истерика, разгорающаяся в российских регионах при активном содействии социальных сетей и ряда заинтересованных СМИ, не соответствует, объективно говоря, реальности: горючее, пусть и не в полном объеме, пусть и по нескромным ценам, но присутствует практически повсеместно. Да и сопутствующие процессы намекают, что до настоящего кризиса еще далеко. Почему же во многих субъектах РФ ввели ограничения и когда действительно стоит бить в набат — на портале «АвтоВзгляд».

Тонкая и холодная струйка испарины выступает на лице, когда читаешь про ограничения на количество выдаваемых литров моторного топлива в регионах. Неужто один из крупнейших в мире производителей горючего не может обеспечить свои потребности? Еще недавно, напомним, бензин и солярка активно шли на экспорт, а сейчас и дома — пустые заправки.

Перекупщики в некоторых регионах продают бензин по 250 рублей за литр, а впереди лето: это и частный спрос, и потребности сельского хозяйства, что уже фатально. Без хлеба же останемся, пишут острословы! Поднять волну «хайпа» на такой почве элементарно, а вот разобраться в ситуации — куда труднее.

Позволим себе пару примеров, чтобы нарочито остро описать обратную сторону процессов, происходящих на региональных топливных рынках. Подмосковье, заправка с очередью, но и с полным ассортиментом топлива, отпускаемого без каких-либо ограничений. Шумный пожилой дачник требует залить бензина в обычную «пятилитровку» от минералки.

Заправщик, вестимо, отказывается: небезопасно, да еще и запрещено. Покупатель шумит: ущемляют права, по живому режут, внимание! По очереди разносится слух: в канистры уже не заливают. В канистры! Уже! Не заливают! Так рождается очередной миф. Но едем дальше.

Фото avtovzglyad.ru

Одна из наших республик Северного Кавказа, не будем тыкать пальцем, рабочий день, обычная АЗС «местного разлива». Подъезжает «Газель», в кузове — пластиковый куб на 2000 литров. Один покупатель молча приобретает две тонны бензина, расплачивается и уезжает. Зачем ему столько? Фермер для техники купил? Нет, отвечает заправщик, этот будет перепродавать, когда на заправках топливо закончится.

Оказывается, это уже второй заход, но отказать ему не могут: нет ограничений по отпуску топлива, чем местные «предприниматели» и пользуются. Как бороться с такими любителями на общем горе нажиться? Так рождается необходимость ограничить количество литров горючего на душу населения.

Подорожали канистры, появились перепродавцы горючки, зарабатывающие на общей проблеме, но пока нет «красного флага»: новостей о массовом сливе бензина из баков, которые, например, регулярно приходят из демократической и рукопожатной Франции, нет. Выходит, что народ бензин находит.

Зная тяжелый нрав русского бунта, будь дело шито — побежали бы сливать у соседей. А раз не бегут — значит и повода нет. Объединив все вышесказанное воедино, можно вывески некий итог: ситуация сложная, но контролируемая. Многое зависит от властей, но еще больше — от нас самих: не надо разгонять там, где и без нас жарко. А нервные клетки и вовсе не восстанавливаются.