Петербуржец прицепил детскую коляску к электросамокату, чтобы катать ребенка

В Санкт-Петербурге набирает популярность новый вид семейного транспорта. Талантливый отец решил, что обычные прогулки с коляской — это скучно, и смастерил уникальный гибрид электросамоката и детской коляски. Видео с этим «чудом» инженерной мысли разлетелось по соцсетям.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», креативный родитель из города на Неве продемонстрировал свое изобретение на Дачном проспекте. Мужчина прицепил обычную прогулочную коляску с ребенком к электросамокату и лихо газовал по тротуару, превратив обычный променад в настоящий аттракцион.

Прохожие были в шоке: «папин экспресс» с ветерком проносился мимо пешеходов, вызывая у одних смех, а у других — ужас за безопасность маленького пассажира. Сам «инженер-конструктор» казался абсолютно довольным своим изобретением и не обращал внимания на изумленные взгляды окружающих.

Это видео уже стало хитом в соцсетях, собрав тысячи комментариев о том, как далеко может зайти отцовская любовь к техническому творчеству. Только теперь роликом могут заинтересоваться и сотрудники дорожной полиции. Ведь очевидно, что подобные изобретения — нарушение всех мыслимых правил.