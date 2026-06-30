Турецкая актриса из популярного сериала погибла в жутком ДТП

Вечерняя поездка вдоль живописного черноморского побережья Турции обернулась трагедией. Автомобиль, в котором находилась юная актриса и ее подруги, потерял управление и устроил ДТП с двумя машинами. Спасти никого из девушек не удалось.

Как сообщает турецкое издание Sözcü, страшная авария произошла 23 июня в городе Чайели провинции Ризе. 19-летняя актриса Гамзе Саклы, известная по роли в популярном сериале «Глаза Черного моря», вместе с двумя подругами ехала по приморскому шоссе. За рулем находилась 22-летняя приятельница киноартистки.

В какой-то момент машина потеряла управление, врезалась в столб на разделительной полосе, после чего ее выбросило на встречку. Там автомобиль столкнулся с еще одной легковушкой, а затем и с микроавтобусом. Сразу после удара машина загорелась.

Гамзе Саклы выбросило из автомобиля на дорогу, а две ее подруги остались в горящей машине. Несмотря на усилия спасателей, все трое погибли. Еще пять человек, находившихся в других транспортных средствах, получили травмы и были госпитализированы.

Девушка с детства мечтала стать актрисой, она начинала как помощница на съемках и стилистка, а в 2025 году исполнила роль второго плана в сериале «Глаза Черного моря», который транслировали в том числе и российские стриминговые сервисы. Смерть юной звезды стала шоком для поклонников.