Российские туристы пострадали при столкновении микроавтобусов в Турции

Утренний трансфер в турецкой Анталье обернулся аварией. В результате пострадали 13 человек, из них семеро — россияне.

Как сообщает турецкий портал «Alanyatürk», инцидент случился 25 мая около 5 часов утра. По предварительным данным, столкнулись два микроавтобуса, перевозивших отдыхающих между аэропортом и отелями.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые оказали первую помощь и доставили пострадавших в ближайшие больницы. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет. Среди 13 пострадавших иностранцев семеро — граждане России, еще шестеро — туристы из Румынии. Турецкая полиция начала проверку, выясняя обстоятельства аварии и виновника столкновения.

Российские туристы довольно часто попадают в ДТП за рубежом, в том числе в популярных курортных странах. Хорошо, что в этот раз угрозы жизни и тяжелых травм удалось избежать, а госпитализация не потребовала экстренного сбора средств.