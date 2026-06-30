Автобус раздавил женщину на пешеходном переходе, лишив ее головы

Трагедия произошла на глазах у потрясенных свидетелей около Парка Ангелов: рейсовый автобус сбил женщину, когда она переходила дорогу.

Как сообщает канал «ДТП Кузбасс» в мессенджере Max, страшная авария произошла 30 июня около 15:25 на перекрестке улицы 50 лет Октября и проспекта Ленина. Рейсовый автобус №48 наехал на 50-летнюю женщину, когда она пересекала дорогу по переходному переходу у Парка Ангелов.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Очевидцы рассказали, что после аварии у жертвы практически не осталось головы, видимо многотонный общественный транспорт раздавил ее при наезде.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.