Трое мужчин с мачете останавливали машины и угрожали водителям под Воронежем

Ночь в селе Ямное Рамонского района Воронежской области превратилась в триллер: по дороге разгуливали трое мужчин с мачете, бросаясь на проезжающие машины и оскорбляя водителей. Очевидцы в шоке, полиция уже в курсе.

Как сообщает сетевой ресурс «МОЁ! Online» со ссылкой на местных жителей, инцидент произошел в ночь на 28 июня на улице Ленина в селе Ямное. Трое неизвестных носились по проезжей части, останавливали автомобили и размахивали мачете. Один из них держал в руках сразу два клинка, а его спутники бегали по дороге, создавая реальную опасность дл участников движения.

Один из водителей рассказал, что заметил странную картину еще до того, как подъехал к месту конфликта: многие машины разворачивались и уезжали по встречной полосе, объезжая кольцо. Когда он оказался ближе, увидел агрессивно настроенных мужчин, один из которых начал выкрикивать оскорбления и делать угрожающие выпады в сторону проезжающих авто.

Позже в соцсетях появилась версия, что один из дебоширов может быть работником местной шаурмичной. Причиной конфликта якобы стал отзыв клиента за заказ, который продавец воспринял как оскорбление. Словесная перепалка переросла в драку, а затем и в угрозы с холодным оружием. Очевидцы обратились в полицию, правоохранители проводят проверку.