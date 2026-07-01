Автобус с 27 детьми опрокинулся из-за девушки, которая уснула за рулем

Сон за рулем едва не привел к трагедии с детским автобусом. К счастью, обошлось легкими травмами, но это происшествие должно стать предупреждением всем уставшим автомобилистам. Виновница происшествия уже дала показания.

Как сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю, авария произошла на автодороге «Саяны» в Минусинском районе 1 июля. Водитель автобуса Hyundai следовал из детского лагеря, когда на 33-м километре трассы на его полосу вылетела Kia Sportage под управлением молодой женщины. Чтобы избежать лобового удара, водитель автобуса резко выкрутил руль вправо, допустил съезд на обочину, и автобус опрокинулся на бок.

В салоне находились 27 детей. В результате ДТП пострадали один ребенок и сопровождающий коллектив взрослый. Они обратились за медицинской помощью к прибывшей на место аварии бригаде скорой. Девушка-водитель Kia, опрошенная полицией, пояснила, что уснула за рулем. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.