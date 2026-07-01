Мужчину осудили за избиение и угон автомобиля, совершенные 15 лет назад

Правосудие оказалось долгим, но неотвратимым: спустя 15 лет вынесли приговор участнику нападения, совершенного в 2011 году. Астраханская Фемида показала, что срок давности — не повод для безнаказанности.

Как сообщает Приволжский районный суд Астраханской области, нападение произошло в сентябре 2011 года. «Вдохновившись» бандитскими методами 90-х, фигурант в компании соучастников избил местного жителя. Несговорчивого бедолагу вывезли в степь и похитили у него 50 тысяч рублей и автомобиль LADA Priora, стоимость которого тогда составляла 240 тысяч рублей.

Спустя 15 лет суд признал мужчину виновным в грабеже с применением насилия, совершенном группой лиц. Ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.