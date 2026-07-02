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Подросток на пикапе сбил топлу монахов, погибли восемь человек

Трагическое ЧП произошло в Таиланде

Буддийские монахи стали жертвами безумной езды: пикап, за рулем которого сидел несовершеннолетний лихач, врезался в группу людей. Восемь человек погибли, 13 получили ранения. Трагедия произошла в провинции Мукдахан и уже потрясла всю страну.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Подросток на пикапе сбил топлу монахов, погибли восемь человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на таиландские СМИ, страшное ДТП произошло в провинции Мукдахан. Пикап, которым управлял несовершеннолетний водитель, на полном ходу влетел в группу буддийских монахов. От удара три человека скончались на месте, еще пятеро умерли в больнице, не приходя в сознание. Всего жертвами аварии стали восемь человек. 13 пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

Полиция Таиланда уже задержала подростка. Выясняются обстоятельства произошедшего: была ли это случайность или умышленное действие. Местные жители шокированы случившимся, ведь монахи пользуются в стране особым уважением. Расследование продолжается.

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