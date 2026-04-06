Трое юношей впали в кому после ДТП: виновник аварии не включил ночью фары

В Башкирии произошло страшное ДТП, которое привело к коме троих молодых людей. Трагедия случилась в тёмное время суток на трассе М-5 между Демой и кафе «Отдых». LADA Priora двигалась по встречной полосе с выключенными фарами и на полном ходу врезалась в другую легковушку.

Второй машиной оказался, предположительно, Hyundai, в иномарке находились четверо 20-летних парней. Все они получили тяжелейшие травмы. Трое из них сейчас в коме — их состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Как сообщает Telegram-канал «Mash Batash», родственники пострадавших уверены, что водитель «Приоры» был пьян. Иначе зачем ехать ночью по встречке без фар? Сам виновник тоже пострадал, но о его состоянии информации нет. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства и причины происшествия.

Эта авария — ещё одно доказательство того, что неадекватность и тёмное время суток — смертельное сочетание. А когда к этому добавляются выключенные фары и встречная полоса, то получается не ДТП, а бойня. Теперь остаётся только ждать и надеяться на чудо. А водитель «Приоры», если он действительно был пьян, должен ответить по всей строгости закона.

