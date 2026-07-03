Женщина застрелила ветерана армии в битве за парковочное место у магазина

Обычный поход за продуктами в супермаркет обернулся трагедией: на парковке разгорелась перестрелка из-за парковочного места. Жертвой стал 62-летний ветеран армии, участник операции «Буря в пустыне».

Как сообщает CBS News, инцидент произошел 30 июня на парковке Walmart в Норт-Лодердейле штата Флорида. Около 12:30 свидетели вызвали полицию, сообщив о выстрелах. Прибывшие правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Им оказался 62-летний Барт Дигульельмо, ветеран вооруженных сил США, награжденный за участие в операции «Буря в пустыне». Его срочно доставили в медицинский центр, но спасти не удалось.

Подозреваемая в стрельбе женщина осталась на месте происшествия и заявила детективам, что действовала в целях самообороны. Она была задержана. Сестра погибшего в разговоре с журналистами выразила потрясение случившимся и отметила, что брат был ветераном, который отдал долг стране.

Полиция проводит расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.