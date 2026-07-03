Зумеры решили нажиться на топливном кризисе и попались с тонной бензина

Бизнес на дефиците решили сделать двое парней из Ростова, закупив тысячу литров бензина и отправившись в Краснодар. Но вместо сделки они попали в руки полиции. Теперь им грозит не только штраф, но и срок по статье за оборот с нарушениями опасной продукции.

В Краснодар на продажу в обход закона везли ростовский АИ-95

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, задержаны двое местных жителей 2004-2005 годов рождения. Молодые люди закупили крупную партию бензина АИ-95 в Ростове-на-Дону, арендовали автомобиль и отправились в Краснодар, где через соцсети нашелся покупатель. Оперативники пресекли их коммерческий вояж, изъяв тысячу литров топлива. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Тем временем по всей стране власти усиливают контроль за операциями с продуктами нефтепереработки. В частности, на заправках Кубани теперь дежурят казаки и волонтеры, которые следят за порядком и предотвращают попытки вывоза топлива в канистрах для перепродажи.